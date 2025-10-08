ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На комисия: продажбата на "Лукойл" само след одобр...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21456081 www.24chasa.bg

Израел и "Хамас" си размениха списъци с имена на затворници и заложници

1128
Снимка: Снимка: Илюстративна

Преговарящи от палестинската въоръжена групировка "Хамас" и Израел си размениха списъци с имената на затворници и заложници. Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на високопоставения представител на "Хамас" Тахер ан-Нуну.

Ан-Нуну подчерта, че "Хамас" подхожда с оптимизъм към постигането на споразумение, като посочи, че групировката е проявила необходимия позитивизъм.

Непреките преговори в египетския курортен град Шарм ел Шейх започнаха в понеделник и са част от плана, предложен от американския президент Доналд Тръмп за постигане на примирие в Газа.

Планът включва освобождаването на заложниците, взети от "Хамас" и други палестински бойци по време на атаките от 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа. В замяна на заложниците Израел се очаква да освободи 250 палестински затворници, осъдени на доживотен затвор, и повече от 1700 палестинци, задържани в Газа по време на войната.

Планът включва и поетапно изтегляне на Израел от ивицата Газа и разоръжаване на "Хамас".

В неделя палестинската групировка заяви, че е готова да сключи споразумение за прекратяване на войната в палестинските територии и да извърши незабавна размяна на заложници срещу затворници с Израел, припомня БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)