1,3 тона наркотици са разкрити при операции на ГКПП на Турция с България, Иран и Азербайджан

При три различни операции на Службите за охрана на митниците и разузнаване към турското Министерство на търговията на граничните пунктове на Турция към България, Иран и Азербайджан са разкрити близо 1,3 тона наркотици в размер на 4,385 милиарда турски лири (около 90 милиона евро), съобщава БТА.

По информация на турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер в операциите по анализа на риска от наркотици и целевите проучвания на митническите служби на граничния контролно-пропускателен пункт "Капъкуле" на българо-турската граница и ГКПП "Гюрбюлак" и "Дилуджу" на турско-иранската граница са извършени претърсвания на подозрителни превозни средства, които са влизали в митническата зона в страната.

При операция на ГКПП Капъкуле на българо-турската граница край Одрин в понеделник бяха разкрити близо 114 кг. канабис.

Отделно 1167 кг. течен метамфетамин бяха заловени на ГКПП "Агръ Гюрбулак" на границата с Иран.

На ГКПП "Ъгдър Дилуджу" между Турция и Азербайджан бяха разкрити 23 кг. метамфетамин.

В операциите срещу наркотрафика на турските гранични пунктове са участвали екипи на службите за борба срещу наркотрафика и нелегалния трафик на хора към Дирекциите по сигуростта в Одрин, Догубеязът и Ъгдър.

Главните републикански прокуратури в Догубаязът, Одрин и Ъгдър са започнали разследване на случаите. В рамките на операциите има задържани.

„Продължаваме решително и с нулева толерантност борбата срещу трафика на наркотици, който финансира тероризма и организираните престъпни групи, заплашва обществото, семейството и младите хора, които са основни елементи на нашето национално единство," се посочва в изявление на турското Министерство на търговията.