Турската опозиция призова хората на голям митинг в Истанбул в подкрепа на кмета Екрем Имамоглу

Отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу призова симпатизантите си да се съберат тази вечер в истанбулския район Шишли по повод навършването на 200 дни от изпращането му в ареста по подозрения в корупция, които той и съмишлениците му отхвърлят като политически мотивирани.

Кметът на Истанбул от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а на 23 март беше поставен в предварителен арест и временно отстранен от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите, които опозицията окачествява като "преврат срещу волята на народа", предизвикаха вълна от протести, най-мащабните в Турция от 2013 г.

Същевременно Имамоглу бе избран за официален кандидат на НРП за изборите за президент в Турция през 2028 година.

"Изминаха точно 200 дни от преврата срещу волята на народа. Нашата нация се възпротиви на преврата с всички сили и продължава да се съпротивлява", пише в профила в Екс на кандидат-президентския щаб на Имамоглу.

Задържаният кмет приканя симпатизантите си да се съберат днес в 20:30 ч. на митинг с участието на председателя на НРП Йозгюр Йозел пред търговски център в истанбулския район Шишли.

Йозел също призова хората да се включат в проявата довечера.

"Вече изминаха 200 дни и ние сме в разгара на несправедливостта и неправдата. От онзи ден досега се съпротивляваме заедно с хората на площадите!", посочи Йозел, цитиран от "Джумхурийет". "Съвестта, надеждата и куражът на хората ще надделеят. Ние ще победим. Турция ще победи!", добавя лидерът на НРП.

Екрем Имамоглу е разследван по обвинения за създаване и ръководене на престъпна организация, корупция, нередности при търгове и нарушения на неприкосновеността на личните данни. Смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, той отхвърля всички твърдения срещу него като политически мотивирани, припомня БТА.