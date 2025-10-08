Сърбия връща на работа пенсионирани полицаи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбското министерство на вътрешните работи предложи на пенсионираните си служители да се върнат на работа, съобщи полицейският синдикат "Слога", предава в. "Данас".

Предложението е за първоначален договор от шест месеца и заплата 80 хиляди динара (1 335,59 лв.), а причината, че няма желаещи млади хора, които да работят в системата на министерството, става ясно от съобщението.

От полицейския синдикат "Слога" разкриват, че полицейските служители, които са на терен са получили заповед да разпространяват листовки за обявения от сръбското МВР конкурс за млади кадри.

Конкурсът е назначен на 15 септември за 850 места, а кандидатите трябва да бъдат на възраст до 30-годишна възраст, а не до 25 години, както беше досега, твърдят от полицейския синдикат.