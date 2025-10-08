ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Казахстан ще кастрират педофилите половин година...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21456864 www.24chasa.bg

Сърбия връща на работа пенсионирани полицаи

Теодора Енчева, БТА

2540
Сърбия Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Сръбското министерство на вътрешните работи предложи на пенсионираните си служители да се върнат на работа, съобщи полицейският синдикат "Слога", предава в. "Данас".

Предложението е за първоначален договор от шест месеца и заплата 80 хиляди динара (1 335,59 лв.), а причината, че няма желаещи млади хора, които да работят в системата на министерството, става ясно от съобщението.

От полицейския синдикат "Слога" разкриват, че полицейските служители, които са на терен са получили заповед да разпространяват листовки за обявения от сръбското МВР конкурс за млади кадри.

Конкурсът е назначен на 15 септември за 850 места, а кандидатите трябва да бъдат на възраст до 30-годишна възраст, а не до 25 години, както беше досега, твърдят от полицейския синдикат.

Сърбия

