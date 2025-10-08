Учебен самолет катастрофира край Атина, има ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двумоторен учебен самолет е катастрофирал край гръцката столица Атина тази сутрин, като двамата души на борда са пострадали, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал по време на излитане на летище Татои северно от Атина. Според съобщението самолетът, който принадлежи на гръцките военновъздушни сили, е излязъл от пистата и е катастрофирал.

Двамата членове на екипажа са пострадали и са откарани в болницата на военновъздушните сили. Засега няма информация за състоянието им.

Причините за инцидента се разследват.