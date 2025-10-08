ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рябков: Употребата на ракети „Томахоук” означава пряко участие на САЩ в украинския конфликт

Сергей Рябков СНИМКА: Х/@IranObserver0

Москва призовава Вашингтон да подходи трезво и разумно

Хипотетичната употреба на ракети „Томахоук" е възможна единствено при пряко участие на американски военен персонал. Това заяви пред журналисти заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков, цитиран от ТАСС.

По думите му предаването на крилати ракети „Томахоук" на Украйна би довело до качествена промяна в ситуацията, но няма да повлияе на целите на специалната военна операция.

Москва призовава Вашингтон да подходи трезво и разумно към въпроса за подобни доставки за Киев, каза Рябков.

„Хипотетичната употреба на подобни системи е възможна единствено при пряко участие на американски военен персонал. Надявам се онези, които подтикват Вашингтон към такова решение, добре да осъзнават дълбочината и сериозността на последиците. Ние, разбира се, призоваваме американското ръководство и американските военни да подхождат към цялата тази ситуация трезво, разумно и отговорно", подчерта Рябков.

