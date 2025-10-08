ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Казахстан ще кастрират педофилите половин година...

България ще отговаря пред Съда на ЕС заради командировките на шофьорите

Николай Желязков, БТА

2520
Съд на ЕС

Европейската комисия представи данни за четири наказателни процедури срещу България. По една от тези процедури срещу нашата страна ЕК предявява иск в Съда на ЕС.

Комисията завежда иск срещу България и Португалия заради непълното въвеждане на правилата на Европейския съюз за командироването на шофьори в автомобилните превози. Според съобщението на ЕК правилата на ЕС уреждат социалното законодателство, а забавянето на прилагането им е свързано със справедливото възнаграждение на труда. Крайният срок за въвеждане на законодателните промени беше 2 февруари 2022 г. България и Португалия остават единствените две държави членки, за които е установено нарушение. Комисията отчита усилията на двете страни, но ги определя като недостатъчни и предлага на съда да наложи глоби. Отбелязва се, че промененото законодателство цели защита на лоялната конкуренция чрез ограничаване на незаконния труд.

ЕК открива наказателни процедури срещу България, Дания, Франция и Кипър заради непълното въвеждане на европейските изисквания за огнестрелните оръжия. Правилата определят общи минимални стандарти за придобиване, притежание и търговска размяна на граждански огнестрелни оръжия, използвани например за спортна стрелба и лов. Те са насочени срещу престъпната дейност и незаконната търговия с такива оръжия. Четирите държави имат срок от два месеца да отговорят на Комисията, след което процедурата може да продължи.

Комисията продължава наказателните процедури срещу България, Ирландия и Испания за неправилно въвеждане на правилата на ЕС за борба със сексуалното насилие над деца. Според европейското законодателство сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и разпространението на материали за сексуално насилие над деца са престъпления, за които ЕС е установил минимални стандарти за определяне и наказания. Трите държави имат срок от два месеца да отговорят и да предприемат необходимите мерки, в противен случай може да бъдат изправени пред Съда на ЕС.

ЕК започва наказателни процедури срещу нашата страна и Хърватия, за да изпълнят задълженията си за докладване според правилата за вътрешния пазар на електроенергия. Срокът бе до 1 януари 2025 г., за да се създаде конкурентен, насочен към потребителите, гъвкав и недискриминационен пазар на ток. Всички държави в ЕС бяха длъжни да съобщят на ЕК мерките за надзор на ценообразуването на тока, включително оценка за напредъка при постигането на ефективна конкуренция между доставчиците и преход към пазарни цени. България и Хърватия все още не са представили доклади и ЕК им дава срок от два месеца, а след това може да продължи с наказателната процедура.

