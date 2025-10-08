ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин поздравен за рождения си ден с 3 билборда в Ниш

Владимир Путин Снимка: КАДЪР: Първи канал

Руският президент Владимир Путин бе поздравен за рождения си ден вчера с три билборда, разположени в централната част на най-големия град в Южна и Източна Сърбия Ниш.

Дигиталните екрани на площад „Крал Милан", на улица „Вождова" и в началото на улица „Обреновичева" в Ниш показват снимката на Путин, както и посланието: „Честит рожден ден, г-н президент!", пише в. „Южни вести", цитиран от БТА.

Според надписа на билбордовете поздравлението към Путин е отправено от „Дружество на сръбско-руското приятелство, братство".

Билбордовете в Ниш бяха поставени в момент, когато сръбската петролна компания НИС е изправена пред американски санкции, които влизат в сила днес, 8 октомври. НИС беше поставена в списъка със санкции заради връзката си с руската компания "Газпром нефт". Вчера, часове преди изтичането на поредното отлагане на санкциите, сръбският президент Александър Вучич заяви, че Белград ще продължи преговорите за решаване на пробема със санкциите само с Русия, която има мажоритарен дял в сръбската петролна компания.

Владимир Путин

