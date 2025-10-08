ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът "Левски" срещу ПАОК на турнир в Гърция

В Казахстан ще кастрират педофилите половин година преди излизане от затвора

СНИМКА: Пиксабей

Министърът на здравеопазването на Казахстан подписа указ за изменения в правилата за прилагане на принудителни мерки от медицински характер, предаде националната новинарска агенция Казинформ, цитирана от БТА.

Сега правилата ясно посочват, че принудителните мерки от медицински характер може да се прилагат под формата на химическа кастрация.

Химическата кастрация се прилага само на пълнолетни лица, извършили престъпления срещу половата неприкосновеност на непълнолетни и се извършва въз основа на влязло в сила съдебно решение.

Мерките се изпълняват на мястото на излежаване на наказание или в здравно учреждение, оказващо амбулаторна психиатрична помощ.

Шест месеца преди освобождаването на осъдения от администрацията на учреждението в съда се предават материали за насрочване на съдебно-психиатрична експертиза, за да се определи наличието на психически отклонения и склонност към сексуално насилие.

Тези стандарти не се прилагат за осъдени, спрямо които се прилагат медицински мерки поради установени психични разстройства, които не изключват вменяемостта.

Указът влиза в сила на 17 октомври тази година.

