Висш военен почина по време на полет, самолетът кацна аварийно в Барселона

Полет на British Airways е трябвало да кацне аварийно, след като пенсиониран военен ръководител е починал на борда в неделя вечерта, пише Independent.
Самолетът е излетял от летище Хийтроу в Лондон за международното летище Ннамди Азикиве в Абуджа, Нигерия. Трябвало е да се отклони и да кацне аварийно в Барселона заради инцидента.
Нигерийските медии съобщават, че пенсиониран нигерийски вицемаршал вероятно е починал на борда на самолета.
Туту Отуяло, регионален търговски мениджър на British Airways за Нигерия и Гана, потвърди инцидента и заяви, че починалият е бил в терминален стадий на заболяване, съобщава нигерийският вестник This Day.
Хаосът на борда на самолета е предизвикал спешен медицински случай с бременна жена.
Авиокомпанията е поднесла извинения за случилото се.
„Пътниците ще получат имейл с допълнителна информация и могат да се свържат с отдела за обслужване чрез функцията Live Chat. British Airways се извинява за причиненото неудобство и благодари на пътниците за търпението и разбирането им", гласи изявление на въздушния превозвач.