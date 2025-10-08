ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът "Левски" срещу ПАОК на турнир в Гърция

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21458088 www.24chasa.bg

Висш военен почина по време на полет, самолетът кацна аварийно в Барселона

3388
СНИМКА: Pixabay

Полет на British Airways е трябвало да кацне аварийно, след като пенсиониран военен ръководител е починал на борда в неделя вечерта, пише Independent. 

Самолетът е излетял от летище Хийтроу в Лондон за международното летище Ннамди Азикиве в Абуджа, Нигерия. Трябвало е да се отклони и да кацне аварийно в Барселона заради инцидента. 

Нигерийските медии съобщават, че пенсиониран нигерийски вицемаршал вероятно е починал на борда на самолета.

Туту Отуяло, регионален търговски мениджър на British Airways за Нигерия и Гана, потвърди инцидента и заяви, че починалият е бил в терминален стадий на заболяване, съобщава нигерийският вестник This Day.

Хаосът на борда на самолета е предизвикал спешен медицински случай с бременна жена.

Авиокомпанията е поднесла извинения за случилото се.

„Пътниците ще получат имейл с допълнителна информация и могат да се свържат с отдела за обслужване чрез функцията Live Chat. British Airways се извинява за причиненото неудобство и благодари на пътниците за търпението и разбирането им", гласи изявление на въздушния превозвач.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание