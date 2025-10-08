ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът "Левски" срещу ПАОК на турнир в Гърция

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21458277 www.24chasa.bg

Марин Льо Пен: Ще блокираме всеки опит за сформиране на правителство

880
Марин льо Пен КАДЪР: Екс/@MLP_officiel

Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен заяви днес, че нейната партия "Национален сбор" ще блокира всеки опит за сформиране на ново френско правителство в рамките на сегашния френски парламент, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Според Льо Пен е абсолютно необходимо да бъдат произведени нови избори.

"Очакваме разпускане" на Националното събрание "или оставка (на президента Еманюел Макрон), това също ще приема", каза още лидерката на "Национален сбор".

Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню изрази оптимизъм, като каза тази сутрин, че перспективата за разпускане на парламента се отдалечава.

Льокорню подаде оставка в понеделник, само 14 часа след като представи правителството си. Политическата криза във Франция се задълбочи, а президентът Еманюел Макрон натовари Льокорню със задачата да проведе разговори с представители на всички политически сили, за да бъде намерен изход от кризата.

Премиерът в оставка увери днес, че разговорите с партиите, с които е провел с оглед на гласуването на бюджет до края на година, са отдалечили перспективите за разпускане на парламента и произвеждане на нови избори.

Очаква се Льокорню да направи изявление тази вечер, за да информира обществеността какво е успял да постигне по пътя на преговорите с партиите - мисия, с която той беше натоварен от държавния глава.

Марин льо Пен КАДЪР: Екс/@MLP_officiel

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание