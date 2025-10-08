Египетският външен министър очаква няколко арабски държави да сключат мирни споразумения с Израел

Няколко арабски държави се очаква да сключат споразумения за мир с Израел, когато войната в ивицата Газа приключи, заяви египетският външен министър Бадр Абделати, цитиран от в. "Ал Ахрам".

През саудитските медии "Ал Арабия" и "Ал Хадат" първият дипломат потвърди, че непреките преговори между Израел и палестинското радикално движение "Хамас" в египетския курортен град Шарм ел Шейх продължават и добави, че те протичат с "решително и ключово регионално участие". Египет работи "неотклонно и сериозно" за слагане на край на конфликта, изтъкна той.

Абделати отново изтъкна, че "главният гарант за успеха на преговорите е самият президент на САЩ Доналд Тръмп," чиято администрация представи многостепенен план за спиране на войната. По думите му ангажираността на всички заинтересовани страни е солидна основа, върху която да се надгражда за постигане на разбирателство и съгласие, пише БТА.

Настоящият кръг от преговори се фокусира върху първата фаза на плана, която предвижда осигуряване на хуманитарна помощ за Газа, спиране на сраженията, освобождаване на израелските заложници и задържани палестинци.

"Не може да има устойчива сигурност без развитие и развитие без сигурност," подчерта Абделати. Той припомни, че египетският президент Ануар Садат е повел региона към мир и Египет продължава същия път за постигане на сигурност и стабилност в Близкия изток и целия регион.

Междувременно египетският президент Абдел Фатах ас Сиси отправи покана към Доналд Тръмп да посети Египет, за да присъства на подписването на евентуално споразумение за край на войната в Газа при успех на преговорите. В словото си по време на церемонията за дипломирането на випуск на Полицейската академия държавният глава изрази високата си оценка за "искрената отдаденост" на Тръмп да постигне край на конфликта между Израел и "Хамас" в рамките на настоящия кръг от преговори.