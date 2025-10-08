ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът "Левски" срещу ПАОК на турнир в Гърция

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21458299 www.24chasa.bg

Египетският външен министър очаква няколко арабски държави да сключат мирни споразумения с Израел

1028
Египетският външен министър Бадр Абделати СНИМКА: Екс/ @EgyptTodayMag

Няколко арабски държави се очаква да сключат споразумения за мир с Израел, когато войната в ивицата Газа приключи, заяви египетският външен министър Бадр Абделати, цитиран от в. "Ал Ахрам".

През саудитските медии "Ал Арабия" и "Ал Хадат" първият дипломат потвърди, че непреките преговори между Израел и палестинското радикално движение "Хамас" в египетския курортен град Шарм ел Шейх продължават и добави, че те протичат с "решително и ключово регионално участие". Египет работи "неотклонно и сериозно" за слагане на край на конфликта, изтъкна той.

Абделати отново изтъкна, че "главният гарант за успеха на преговорите е самият президент на САЩ Доналд Тръмп," чиято администрация представи многостепенен план за спиране на войната. По думите му ангажираността на всички заинтересовани страни е солидна основа, върху която да се надгражда за постигане на разбирателство и съгласие, пише БТА. 

Настоящият кръг от преговори се фокусира върху първата фаза на плана, която предвижда осигуряване на хуманитарна помощ за Газа, спиране на сраженията, освобождаване на израелските заложници и задържани палестинци.

"Не може да има устойчива сигурност без развитие и развитие без сигурност," подчерта Абделати. Той припомни, че египетският президент Ануар Садат е повел региона към мир и Египет продължава същия път за постигане на сигурност и стабилност в Близкия изток и целия регион.

Междувременно египетският президент Абдел Фатах ас Сиси отправи покана към Доналд Тръмп да посети Египет, за да присъства на подписването на евентуално споразумение за край на войната в Газа при успех на преговорите. В словото си по време на церемонията за дипломирането на випуск на Полицейската академия държавният глава изрази високата си оценка за "искрената отдаденост" на Тръмп да постигне край на конфликта между Израел и "Хамас" в рамките на настоящия кръг от преговори.

Египетският външен министър Бадр Абделати СНИМКА: Екс/ @EgyptTodayMag

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание