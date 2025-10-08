Българин предизвика тежка катастрофа в Хърватия, има загинал и ранени (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал, а четирима са били ранени при тежък пътен инцидент на хърватската магистрала А3 близо до Славонски Брод, съобщава net.hr. Катастрофата е предизвикана от българин.

Инцидентът е станал в сряда сутринта. В него участвали три превозни средства, едното от които е с чуждестранни регистрационни номера. VELIKO SRCE Vozačima koji su stajali u koloni nakon strave na A3 nosio vodu: 'Oduševio me!' https://t.co/jNqkHnkyS7 — 24sata (@24sata_HR) October 8, 2025

Според събраната до момента информация, водачът на лек автомобил BMW с българска регистрация, управляван от 52-годишен българин, е завил надясно, ударил се е в мантинела, а след това се е блъснал в бетонен буфер и е преминал в насрещното платно. При влизането в насрещното платно колата се удря челно в друг автомобил с хърватска регистрация. Хърватският шофьор загива на място. Uznemirujući prizori na A3! Otkrili kako je došlo do nesreće: Bugarin u BMW-u ubio Hrvata https://t.co/B31sqKCsLG pic.twitter.com/d8BVzrJzwT — net.hr (@Nethr) October 8, 2025

Още четирима души от двете превозни средства са ранени. Tрима са били транспортирани до Многопрофилната болница „Д-р Йосип Бенчевич" - Славонски Брод. От лечебното заведение съобщават, че ранените имат контузии по цялото тяло, но са в стабилно състояние. Teška nesreća: Autocesta A3 zatvorena kod Lužana, ima ozlijeđenih, stigao i helikopter https://t.co/ySAbHw2INq — 24sata (@24sata_HR) October 8, 2025

Един пациент е транспортиран с хеликоптер до болницата в Осиек. Неговото състояние е стабилно и няма опасност за живота му.

От полицейското управление Брод-Посавина съобщиха, че са получили сигнала около 06:50 ч. сутринта, а на мястото на инцидента имало полиция, линейка, пожарникари и хеликоптер.

Движението е било затворено в двете посоки до 08:25 ч., след което е било пуснато в едното платно.