Българин предизвика тежка катастрофа в Хърватия, има загинал и ранени (Снимки)

Един човек е загинал, а четирима са били ранени при тежък пътен инцидент на хърватската магистрала А3 близо до Славонски Брод, съобщава net.hr. Катастрофата е предизвикана от българин.
Инцидентът е станал в сряда сутринта. В него участвали три превозни средства, едното от които е с чуждестранни регистрационни номера.
Според събраната до момента информация, водачът на лек автомобил BMW с българска регистрация, управляван от 52-годишен българин, е завил надясно, ударил се е в мантинела, а след това се е блъснал в бетонен буфер и е преминал в насрещното платно. При влизането в насрещното платно колата се удря челно в друг автомобил с хърватска регистрация. Хърватският шофьор загива на място.
Още четирима души от двете превозни средства са ранени. Tрима са били транспортирани до Многопрофилната болница „Д-р Йосип Бенчевич" - Славонски Брод. От лечебното заведение съобщават, че ранените имат контузии по цялото тяло, но са в стабилно състояние.
Един пациент е транспортиран с хеликоптер до болницата в Осиек. Неговото състояние е стабилно и няма опасност за живота му.
От полицейското управление Брод-Посавина съобщиха, че са получили сигнала около 06:50 ч. сутринта, а на мястото на инцидента имало полиция, линейка, пожарникари и хеликоптер.
Движението е било затворено в двете посоки до 08:25 ч., след което е било пуснато в едното платно.