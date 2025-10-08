Ердоган смята, че Турция има нужда от нова конституция

Турският президент Реджеп Ердоган очерта днес пред депутатите от управляващата Партия на справедливостта и развитието необходимостта от нова Конституция на Турция по време на среща с тях, посветена на началото на новия политически сезон и законите, които трябва да гласува турският парламент през новата парламентарна сесия.

В речта, която беше излъчвана на живо в социалните медии, Ердоган заяви, че партията му има волята и желанието Турция да има нова Конституция, която определи като гражданска. Той подчерта, че почти всички политически партии в страната осъзнават необходимостта от това, а Конституцията от 1982 г. е остаряла и е от времена, в които е имало силно недоверие към политическата система. (През 1980 г. в Турция е осъществен военен преврат. Едно от следствията от него е подготовката и приемането на нова Конституция през 1982 г. - бел. ред.). Според Ердоган със сегашната Конституция няма как да бъдат постигнати целите, които Турция си е поставила по случай 100-годишнината от провъзгласяването ѝ за република. Той е на мнение, че решаването на този въпрос ще бъде в услуга на демокрацията.

„Зад това желание не стоят лични тревоги, a глобални цели. (...) Въпреки всеобхватните прегледи от близкото минало, необходимостта от нова и гражданска Конституция не беше напълно посрещаната. Най-големият копнеж на народна ни е Конституция, която е захранване не от преврати, а от разума на народа. Конституция, която отхвърля лошото наследство от намесата на военните и разпокъсването демокрацията", заяви Ердоган.

Турският президент подчерта, че новата законодателна година е изключително важна за страната му и че пред депутатите стои тежък дневен ред, чрез който трябва да бъде удовлетворена волята на народа.

„Имаме желание Меджлисът да работи още по-продуктивно през тази парламентарна сесия. От комисиите до гласуванията в пленарната зала очаквам активен принос от всеки един от вас за работата на Меджлиса. Надявам се, че ще насочим цялата си енергия натам, водени от разбирането, че законотворчеството е най-важната ни задача", заяви Ердоган.

Той отново критикува поведението на основната опозиционна партия - Народнорепубликанска партия (НРП), и призова депутатите да не ѝ позволяват да отвлича вниманието им и да подменя дневния ред.

„Вижте, обърнах внимание на това и при откриването на Меджлиса – (управляващата - бел.ред.) Партията на справедливостта и развитието е партия на реформите. През последните 23 години големите промени и реформи в Турция ги направихме ние. Гледаме и на следващата законодателна година, която ни предстои, като на година на сериозни реформи, които ще обхванат редица области – от икономиката до местната власт, от правата и свободите до справедливостта", заяви Ердоган.

Турският президент подчерта, че реформите в местната власт са важни заради разследванията за корупция, на които Турция е станала свидетел през последните месеци и затова проблемите, които подкопават доверието и услугите, които местната власт трябва да предоставя на гражданите, трябва да бъдат разгледани.

Ердоган посочи като приоритет и навлизането на дигитализацията в индустрията и начертаването на нов път на икономиката чрез нея. Той изрази надежда, че това ще доведе до още по-голяма продуктивност и заяви, че очаква всички да подкрепят тези усилия и по-специално Народнорепубликанската партия, която обвини за загубата на доверие в местната власт.

„Подкрепата на основната опозиция за тези реформи ще бъде един вид покаяние за греховете им", заяви Ердоган.

Той разкритикува Народнорепубликанската партия за проблемите с боклука в градовете, в които управляват нейни кметове, трафика и безводието, в контекста на това че през последните седмици в някои райони на Анкара беше въведен воден режим. Ердоган определи действията на опозицията като връщане на Турция 25-30 години назад.

„Разбираме, нямате уважение към себе си. Но нямате ли и уважение към гражданите на Анкара, които чакат с бидони за вода в ръцете си? Нямате ли уважение към хората, които се опитват да стигнат до училището, офиса и работното си място насред планини от боклук? Не се ли изчервявате, когато се погледнете в огледалото", попита риторично Ердоган.

Според него себеуважението изисква един политик да плати сметката за това пред избирателите си.

„Господинът (председателят на Народнорепубликанската партия Йозгюр Йозел – бел. ред.) има оправдание за всеки скандал, но няма смелост и уважение към народа, с които да плати сметката за това", заяви Ердоган.

По време на речта си той отчете свършеното от правителството, докато депутатите са били във ваканция, а след това връчи и значки на Партията на справедливостта и развитието на кметове, които се присъединяват към нея.