Вижте кои са красивите градове в Италия, в които животът е евтин

В последно време интересът към по-малко познатите, но очарователни италиански градове се засилва все повече. Причината е в невероятното съчетание от достъпни цени на недвижими имоти, богата култура и високо качество на живот. Докато мегаполиси като Милано, Рим или Флоренция продължават да изпразват портфейлите, тези шест по-малки града предлагат неочаквано добри възможности за живот – при това за по-малко от 1000 евро на квадратен метър.

В Юга на Италия се намира Таранто, известен като градът на „двете морета", защото е разположен между Голямото и Малкото море в Пулия. Той е място, където историята се среща с индустрията и културата. Със своите 185 хил. жители градът предлага богато културно наследство: Арагонският замък, Националният археологически музей и живописен стар град, пълен с живот и музика.

Цената на квадратен метър тук е около 1000 евро. Наемите също са значително по-ниски в сравнение с други крайбрежни градове. Под ръководството на новия кмет Пиетро Битети (от юни 2025), Таранто инвестира в инфраструктура, зелени площи и безопасност -фактори, които привличат млади семейства и висшисти с амбиции за кариера.

На около 400 км на югозапад, в сърцето на Калабрия, се намира Козенца - град с около 63 000 жители и богата културна идентичност, често наричан „Калабрийската Атина". Старият град е сгушен върху хълма Панкрацио, а модерната част на града се развива благодарение на близостта до Университета на Калабрия. Средната цена на имот е около 950 евро на квадратен метър, което я прави изключително привлекателна за млади хора и семейства, търсещи качество на живот на разумна цена.

В област Умбрия се намира Терни - той е често подценяван град, но с пазар на имоти, който продължава да е един от най-достъпните в региона - около 1 100 евро/кв.м. Градът предлага стабилна икономика и модерна индустрия, както и лесен достъп до природни забележителности.

Кампобасо, столицата на област Молизе, привлича с цени от около 900 евро/кв.м, спокойна атмосфера и зелени площи. Жилищата варират от стари каменни къщи в центъра до нови вили в покрайнините.

На север в региона Пиемонт са градовете Верчели и Биела, които предлагат изключително съотношение между цена и качество на живот. Средната цена на квадратен метър и в двата града варира между 850 и 950 евро, а благодарение на близостта им до индустриални зони, те предлагат и добри възможности за работа.

Не можем да се пропусне и Изерния - малък, но добре свързан град с цени от около 880 евро/кв.м, който се радва на стабилна общност и все по-добра инфраструктура.

А кои са най-непривлекателните градове в Италия?

Не всички италиански градове обаче са рай за живеене. Според класация на сайта affarifinanza.it Кориляно-Росано(Калабрия) заема първото място сред най-грозните градове в страната. Въпреки богатата си история и природна красота градът страда от неефективно управление, особено след административното сливане между Кориляно и Росано през 2018 г. Това доведе до влошена инфраструктура, изоставени исторически обекти и усещане за обща занемареност.

На второ място е Джела в Сицилия- град с невероятен потенциал, но тежко засегнат от индустриално замърсяване и лоша урбанизация. Миналото му е славно, но настоящето изисква спешни мерки за възстановяване.

Трето място заема Местре, част от Венеция, която обаче живее в сянката на своята световноизвестна съседка. С хаотична архитектура и липса на идентичност, Местре често се възприема просто като "град за спане" без културна стойност – несправедливо, но реалност за мнозина.

Ако търсите алтернативи за живот в Италия на достъпни цени и с високо качество, избегнете шума на големите градове. От Таранто до Биела, страната предлага неочаквани бисери за всеки вкус и бюджет. Но както навсякъде, има и места, които напомнят, че добрият живот не е само въпрос на география, а и на управление и визия.