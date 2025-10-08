ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Тръмп призова да арестуват кмета на Чикаго и губернатора на Илинойс

1748
Американският президент Доналд Тръмп призова кметът на Чикаго Брандън Джонсън и губернаторът на Илинойс Джей Робърт Прицкър да бъдат вкарани в затвора, като ги обвини, без да представи доказателства, че не са успели да защитят служители на Имиграционната и митническата служба на САЩ (ИМ на САЩ), предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Тръмп направи тези коментари, публикувани в социалната му платформа "Трут Соушъл", след като разпореди военнослужещи от Националната гвардия да бъдат разположени в третия по големина град в САЩ въпреки възраженията от страна на местните и щатските власти.

"Кметът на Чикаго трябва да бъде вкаран в затвора за това, че не успя да защити служителите от ИМ на САЩ! Губернаторът Прицкър - също!", написа Тръмп.

До този момент журналисти от Ройтерс не са успели да се свържат с представители на губернатора на Илинойс и на кмета на най-големия град в щата.

