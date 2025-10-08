Кои са четиримата ключови терористични лидери, които "Хамас" настоява Израел да освободи?

Докато в Египет дипломатите водят преговори за прекратяването на войната в Газа, "Хамас" настоява за освобождаването на стотици палестински терористи, които излежават присъди в Израел, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

Източник от израелските сили за сигурност потвърди пред ТПС имената на четирима висши командири, които са организирали атаки, при които са били убити много израелци.

Маруан Баргути

Баргути, сега на 66 години, е най-известният палестинец, който излежава присъда в Израел. По време на Втората интифада той ръководи милицията "Танзим", съставена от различни терористични групировки, свързани с "Фатах". Най-важната сред тези групи бе "Бригадите на мъчениците от Ал Акса", които Баргути пряко командваше и които извършиха множество самоубийствени атентати и въоръжени нападения.

През 2004 г. Баргути бе осъден за ролята му в убийството на гръцки православен монах, самоубийствен атентат в Тел Авив, при който загинаха трима, и стрелба, при която загина един. Баргути беше осъден и за опит за убийство, при който експлозивите на атентатор камикадзе са се взривили преждевременно в мол в Йерусалим. В момента той излежава пет доживотни присъди в израелски затвор за ролята си в три терористични атаки, при които загинаха петима израелци по време на Втората интифада.

Баргути постоянно оглавява социологическите проучвания в Палестина като фаворит за наследник на 89-годишния президент на Палестинската автономна власт Махмуд Абас. Палестинците не са провеждали национални избори от 2005 г. насам, а Абас сега е в 20-ата година от това, което трябваше да бъде четиригодишен мандат.

„Искането за освобождаването му се счита за силно символично и политическо и има за цел да обедини палестинските редици", обясни източникът от службите за сигурност пред ТПС.

По време на предишни преговори за размяна на затворници през декември 2024 г. висши служители на "Фатах" заявиха пред ТПС, че семейството на Баргути е дало съгласие за депортирането му в Турция.

Ахмед Саадат

Ахмед Саадат бе генерален секретар на Народния фронт за освобождение на Палестина, което е едно от най-старите палестински марксистки движения. Терористичната групировка отхвърля решението за две държави и се оттегли от Организацията за освобождение на Палестина през 1993 г. в противовес на споразуменията от Осло.

Саадат, сега на 72 години, бе осъден за поръчването на убийството на израелския министър на туризма Рехавам Зееви през 2001 г. Саадат се укрива в комплекса на палестинския президент Ясер Арафат в Рамала. Като част от споразумение с Израел, Саадат е съден от Палестинската автономна власт и е затворен в Йерихон под международно наблюдение през 2002 г. Но през 2006 г. Саадат печели място в Палестинския законодателен съвет и американските и британските наблюдатели се оттеглят, страхувайки се за своята безопасност. Израелските сили нахлуват в затвора, залавяйки Саадат и петима други затворници. През 2008 г. израелски военен съд осъжда Саадат на 30 години затвор.

„Саадат се смята за радикална, но харизматична фигура и служи като символ на светската, неислямска национална съпротива – и следователно искането за освобождаването му от "Хамас" има за цел да представи и единен палестински фронт", каза израелският източник от службите за сигурност пред ТПС.

Хасан Саламех

Хасан Саламех е високопоставена фигура на "Хамас" и един от архитектите на вълната от бомбени атаки през 90-те години на миналия век, включително бомбени атентати срещу автобуси в Йерусалим и Тел Авив, при които бяха убити десетки израелци. Осъден на 46 доживотни присъди, Саламех е в затвора от близо 30 години.

„Саламех е възприеман от "Хамас" като национален герой и митичен командир от „златните дни" на съпротивата, а освобождаването му символизира лоялност към ветераните бойци", каза източникът от службите за сигурност пред ТПС.

Абас ас Сайед

Един от лидерите на "Хамас" в Тулкарем, Абас ас Сайед, е организатор на клането в хотел „Парк" през 2002 г., при което 20 израелци бяха убити и 140 ранени от атентатор самоубиец в нощта на Пасха. Аз Сайед бе осъден на 35 доживотни присъди.

„Ас Сайед се смята за хладнокръвен стратег и е високо уважаван във военното крило на "Хамас". За организацията искането за освобождаването му отразява принципно упорство – да се върнат онези, които са участвали в атаките с множество жертви, а не само „политически" затворници, каза израелският източник от службите за сигурност.

Приблизително 1200 души бяха убити, а 252 израелци и чужденци бяха взети за заложници при атаките на "Хамас" срещу израелски населени места близо до границата с Газа на 7 октомври. От 48-те останали заложници се смята, че само около 20 са живи.