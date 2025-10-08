ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха пропалестински протестиращи в Бостън (Видео)

1836
Пропалестински протест в Бостън СНИМКА: Екс/LocalPoliticsis

След хаотични сблъсъци с полицията в Бостън бяха арестувани тринадесет пропалестински протестиращи, съобщи Асошиейтед прес. След сблъсъците четирима полицаи бяха откарани в местни болници с наранявания, съобщиха властите, цитирани от БТА.

Всички арестувани по време на протеста са на възраст между 19 и 27 години, съобщиха от полицията. Те ще бъдат представени пред съда в сряда и четвъртък, като повечето от тях ще бъдат обвинени в нарушаване на обществения ред и съпротива при арест.

Кадри в местни медии показаха протестиращи и полицейски служители, които се блъскат и дори се борят на земята. Видеото показва протестиращи, които викат "Оставете го на мира", докато полицейските служители задържат някого.

Протестът беше един от многото по света, които съвпаднаха с втората годишнина от атаката на "Хамас" срещу южната част на Израел, която предизвика войната в Газа. Бойци на "Хамас" убиха около 1200 израелци и отвлякоха 251 души, а Израел отговори с масивна военна кампания, която според здравните власти в Газа е убила над 67 000 палестинци.

Пропалестински протест в Бостън СНИМКА: Екс/LocalPoliticsis

