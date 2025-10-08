Студентите от Белград тръгват на нов поход към Нови Сад

Студентите от Белград ще извървят отново разстоянието до Нови Сад в памет на 16-те загинали в резултат на рухване на козирката на гарата в северния сръбски град на 1 ноември 2024 г., предава частната сръбска телевизия Нова, цитирана от БТА.

Походът на студентите ще започне на 30 октомври от факултета по драматични изкуства в кв. "Нови Белград" в сръбската столица и според предварително одобрен план колоната ще се придвижи по същия маршрут, който измина в края на януари т.г.

„Молим гражданите, желаещи да се присъединят към нас, да бъдат физически напълно здрави, за да не се налага забавяне на колоната за оказване на първа помощ", подчертават студентите пред "Нова".

Те казват, че са готови за този поход, "както физически, така и психически, и че волята и желанието им за справедливост ги държат енергични".

За първи път по време на похода в края на януари студентите спаха под открито небе в северния сръбски град Инджия, който се намира на по-малко от 70 км от Белград.

Студентите от Нови Сад поканиха колегите си от Белград да се присъединят към възпоменателното събитие в памет на 16-те жертви, което ще се проведе на 1 ноември. Към поканата от студентите се присъединиха и сдружения на граждани в Нови Сад, които очакват в дните между 30 октомври и 1 ноември в града да пристигнат граждани от цялата страна.

Заради трагедията в Нови Сад студентите блокираха над 60 факултета и оглавиха протести, които се превърнаха в масови, издигайки искания за наказателна и политическа отговорност за виновните.

През май студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят гражданска листа, но няма да се кандидатират за членове на Народната Скупщина на Сърбия.

През лятото протестите прераснаха в безредици, сблъсъци с полицията, прояви на гражданско неподчинение и масови арести.