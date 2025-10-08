Украйна отложи местните избори заради войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховната рада на Украйна прие резолюция, която осигурява непрекъснатостта на представителните органи на местното самоуправление предвид условията на военната агресия от страна на Русия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Документът гласи, че организацията подготовката и провеждането на местните избори в съответствие с националното законодателство и европейските стандарти за демократически избори са невъзможни в условията на агресията на Руската федерация срещу Украйна и предвид обявеното военно положение в страната.

Същевременно парламентарната резолюция подчертава стабилното функциониране на органите на местната власт и упражняването на правомощията им съобразно конституцията и законите на Украйна.

Съгласно документа кметовете, общинските и градски съветници и областните съвети ще останат на власт до провеждането на избори след войната с Русия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски беше заявил по време на среща с Доналд Тръмп по-рано през годината, че е готов да проведе избори след края на руско-украинския конфликт.

Според украинската конституция държавата трябваше да проведе местни избори на 26 октомври, пет години след изборите през 2020 г. Това би имало отношение към мандата на кмета на Киев Виталий Кличко, който е на този пост от 2014 г. Поради военното положение в страната редовните парламентарни избори през октомври 2023 г. и президентските избори през март 2024 г. бяха отменени. Това дава повод Русия да поставя под съмнение легитимността на Володимир Зеленски, посочва ДПА.