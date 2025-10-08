Арести и затворени домове за възрастни в Северна Македония

Две лица са задържани "за нечовешко и унизително отношение към възрастни хора" в Северна Македония, след като Основната прокуратура в Скопие е започнала разследване срещу собственици и упълномощени лица на два частни дома за възрастни хора, съобщават от прокуратурата.

Според медиите в страната става дума за две жени, едната от които е вписана като директор и в двата дома, които се намират в различни общини в Скопие. Двете са заподозрени в "продължаваща злоупотреба със служебно положение и тормоз при изпълнение на служебните си задължения".

Прокуратурата твърди, че от 2022 г. двете заподозрени са работили в противоречие със Закона за социална закрила и са нарушили сериозно правата на лицата, настанени в домовете за възрастни, с цел получаване на материална облага.

В единият от домовете за стари хора са били настанени 27 вместо разрешените 21 възрастни, а в другия, където имало 17 места, са били настанени 33 възрастни хора. Установено е, че заподозрените са извършвали физическо и психическо насилие и са подлагали потребителите на „жестоко, нечовешко и унизително отношение".

Възрастните хора са спели на дивани, по двама души в едно легло, а мъже и жени са били настанявани в общо помещение, което е в противоречие с правилата за такива институции. На настанените в двата дома е била предоставяна храна с продукти с изтекъл срок на годност.

Някои от възрастните хора са били заключвани в отделни стаи, други са получавали терапия с лекарства, които не са били предписани от лекар. За услугата, която не е отговаряла на стандартите, семействата на настанените хора са заплащали такса, като двата дома са генерирали обща месечна имуществена облага в размер на 2 232 000 денара (около 36 000 евро).

И в двете институции не са били поддържани предписаните регистри за ползвателите на социални услуги, не са притежавали досие с професионална документация за всички ползватели, не са водили записи за поддържане на личната хигиена на ползвателите, не са имали достатъчен брой професионален персонал и са наемали лица без съответната трудова документация.

Институтът по съдебна медицина е разпоредил да бъдат направени медицински прегледи на всички настанени в двата дома лица, а домовете са затворени.