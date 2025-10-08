Президентът на Еквадор не е пострадал след нападението над кортежа му с камъни (Видео)

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа остана невредим след атака срещу автомобила му в южната част на страната, където се разразиха протести на местното население, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Около 500 души са хвърляли камъни и други предмети по кортежа на президента Нобоа в село в Андите, в Южен Еквадор

"Степента на агресия, с която е бил атакуван кортежът, показва, че става дума за явен опит за убийство и за акт на тероризъм срещу президента", заяви министърът на отбраната Джан Карло Лофредо пред местната телевизия "Телеамазонас"

Министърът на околната среда и енергетиката Инес Манзано поясни, че по автомобила на президента има следи от куршуми, твърдение, което все още не е потвърдено от разследващите органи.

Властите все още разследват, за да установят дали видимите следи по бронираното превозно средство, превозващо държавния глава представляват изстрели от огнестрелно оръжие.

Генералният секретар на Организацията на американските държави Алберт Рамдин строго осъди нападението, наричайки го "посегателство срещу демокрацията". Той призова жителите на Еквадор да се придържат към мирен диалог.

От 22 септември в Еквадор има протести, съпроводени с блокиране на пътища в няколко провинции, по призив на най-голямата организация на коренното население в страната в отговор на премахването на субсидията за дизеловото гориво, чиято цена се повиши от 1,80 на 2,80 долара за галон (3,8 литра). От началото на протестите един демонстрант е бил застрелян, 16 военнослужещи са били взети за заложници, но по-късно са били освободени, а около 150 души сред цивилните, полицията и армията са били ранени.

Повишението на цените на горивата доведе до протести и през 2019 и 2022 г., а властите след това се отказаха да въведат мярката, припомня Франс прес.