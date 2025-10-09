Германия с най-много милиардери в Европа - 177, у нас са само 2-ма

Най-богат на Стария континент е французинът Бернар Арно

Една пета от всички милиардери по света живеят в Европа и притежават между 20 и 25% от общото богатство на държавите на континента. Тези данни показа ново проучване на статистическата агенция Our World in Data, която изследва промените, свързани с икономическото неравенство.

Финансовото издание “Форбс” пресмята, че на цялата планета има над 3 хил. милиардери, чието общо състояние се равнява на

16,1 трилиона долара

Най-много са в САЩ (902), Китай (516) и Индия (205), където е концентрирана и по-голямата част от тази колосална сума.

Според “Форбс” към този момент най-богатият мъж на Земята е бизнесменът от Южна Африка, живеещ в Щатите, Илон Мъск. Само за месец октомври богатството му се изчислява на 484 млрд. долара, които генерират успешните му компании в областта на технологиите, космическото инженерство и социалните мрежи - “Тесла”, “СпейсЕкс” и платформата “Екс”.

На Стария континент има 648 милиардери и мултимилиардери. Пръв сред богаташите е французинът Бернар Арно със 173 млрд. долара. Неговата бизнес империя LVMH притежава едни от най-известните модни и козметични марки в света. Сред тях са “Луи Вюитон” и “Сефора”. През 2024 г. той дори оглавяваше класацията на “Форбс” за най-заможни хора, но през 2025 г. Арно падна до 5-о място.

Сред европейските държави първенец по богаташи е Германия. На нея се падат 171 души от елитната група. Най-богатият от тях е 85-годишният собственик на веригите “Лидл” и “Кауфланд” Дитер Шварц. Неговото движимо и недвижимо имущество се оценява на 47 млрд. долара. Това го праща на 37-о място в ранглистата на “Форбс”. Шварц и останалите немски богаташи имат общо 787 млрд. долара.

Макар италианците да са известни предимно с античната си история, ненадминатата храна и спиращата дъха природа, явно се отличават и с проспериращия си бизнес. Това си личи от факта, че в средиземноморската страна живеят 77 милиардери, което я поставя на

второ място в Европа по брой ултрабогаташи

Общата им нетна стойност е 339 млрд. долара, а най-богатият чoвек в Италия е Джовани Фереро. В банковата си сметка той има 38,2 млрд. долара. Неговата бизнес империя притежава популярните сред ценителите на сладките изкушения марки шоколад “Нутела”, “Киндер” и ментовите бонбонки “Тик - Так”. В списъка на “Форбс” той е 41-ят най-богат човек на Земята.

Великобритания може да се похвали с 55 милиардери, което я поставя на трето място в Европа. Заедно те имат 205 млрд. долара. Най-богатият сред тях е мениджърът на хеджфондове Майкъл Плат. Неговото инвестиционно дружество “БлуКрест Капитъл” се оценява на 18,8 млрд. долара. Това го прави 107-ия най-богат човек в света.

Въпреки че във Франция живее най-заможният европеец, тя е на четвърто място по брой милиардери с 52-ма. Германия, Италия, Великобритания и Франция са единствените държави на континента с повече от 50 ултра богаташи.

Тази четворка е следвана от Швеция и Швейцария с респективно 45 и 42-ма милиардери. Собственикът на веригата за мода H&M Стефан Парсон е най-заможният швед. Той може да се похвали с 21,5 млрд. долара в банковата си сметка.

Най-богатите швейцарци са съпрузите Джанлуиджи и

Рафаела Апонте Благодарение на тяхната компания за корабни доставки MSC те са генерирали състояние от 39,7 млрд. долара, което ги прави 52-и по богатство в света според “Форбс”.

Сред петте най-големи икономики в Европа Испания има най-малко милиардери – общо 34-ма, което я поставя на 7-о място в европейската класация. В южната страна най-богат е бизнесменът Амансио Ортега. Неговата империя “Индитекс” притежава глобалните марки за мода “Зара” и “Пул енд Беър”. Нетната стойност на бизнесите му се определя на 128 млрд. долара. Това го прави 10-ти в списъка на богаташите.

Турция е на 8-о място, с цели 33-ма милиардери. След нея броят им в европейските страни започва рязко да пада. Следващата в списъка е Норвегия с едва 17, а после са: Гърция (16); Нидерландия (13); Ирландия, Белгия и Чехия (всяка с по 11); Полша и Кипър (всяка с по 10); Австрия и Дания (с по 9); Финландия (7); Румъния (6); Унгария (4); Словакия и Португалия, Люксембург, Хърватия, Исландия и Албания (всяка с по 1).

Според сайта на “Евронюз”, който цитира новото проучване, в България има двама милиардери, но тяхните имена не се посочват.

Ако се погледне в класацията на “Форбс” за най-богатите хора по света, става ясно, че става дума за братята Георги и Кирил Домусчиеви. Двамата имат по 2,9 млрд. долара всеки. Тези цифри ги пращат на 1347-о място в ранглистата на “Форбс”.

Изданието посочва, че семейство Домусчиеви притежава инвестиционния конгломерат “Адванс пропертис”, който е свързан с дейности в областта на ветеринарната медицина, корабоплаването и футбола.

Западна и Северна Европа доминират в списъка на милиардерите, като Германия, Италия, Великобритания, Франция и Швеция заедно концентрират 61% от европейските богаташи. Източна Европа изостава значително зад тях.

Резултатите показват, че размерът на икономиката на дадена страна е един от ключовите фактори, обясняващи количеството на заможните личности в нея. Четирите европейски страни с най-много състоятелни личности имат най-големите икономики на континента.

