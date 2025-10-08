ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нападналият синагогата в Манчестър бил от "Ислямска държава"

2016
Джихад аш Шами КАДЪР: Екс/@Ostrov_A

Извършителят на атаката срещу синагогата в британския град Манчестър миналата седмица, при която бяха убити двама души, е заявил вярност към групировката "Ислямска държава", каза днес местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Джихад аш Шами се е обадил на спешния телефон по време на самото нападение на 2 октомври, за да обяви това.

Тридесет и пет годишният Аш Шами беше застрелян от полицията пред синагогата "Хийтън Парк" в Манчестър, след като блъсна с кола пешеходци, нападна ги с нож и се е опита да нахлуе в храма.

