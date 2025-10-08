Хакан Фидан: Ако има компромис по 4-те точки от плана на Тръмп за Газа, огънят може да спре

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви, че е възможно да бъде обявено прекратяване на огъня в Газа, ако при преговорите, които започнаха днес в египетския курорт Шарм Ел Шейх, бъде постигнато съгласие по четирите основни точки от общо двайсетте, които са записани в плана, предложен от американския президент Доналд Тръмп.

Ако днес бъде постигнат компромис по четирите основни точки, ще бъде обявено прекратяване на огъня. В такъв случай реципрочно Хамас ще върне заложниците и телата (на мъртвите заложници), а Израел – затворниците, както и палестинците, които бяха задържани след 7 октомври. Третата точка е доставката на хуманитарна помощ, тъй като в момента тя не е в достатъчни количества. А четвъртата точка – задействането на плана за изтегляне на израелските сили от Газа“, каза Хакан Фидан в изявление, които беше предавано на живо в социалните мрежи, цитирано от БТА.

Преговорите между Хамас и Израел, в които участват също така Катар, Египет, Турция и САЩ, се провеждат днес и утре в египетския курорт Шарм Ел Шейх. В тях участва и директорът на турското разузнаване МИТ Ибрахим Калън, с когото Хакан Фидан е разговарял малко преди своето изявление.

Според външния министър на Турция Израел и Хамас имат желание за постигане на мир, особено за прекратяването на огъня и размяната на заложници, тела и затворници. По думите му израелският премиер винаги има план как да развали това и участниците в преговорите го имат предвид. Хакан Фидан обаче смята, че той вече е притиснат и няма друг изход.

„Знаете, планът за постигане на мир в Газа съдържа 20 точки и е много обширен, но ако трябва да отделим основните точки – прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците“, заяви Хакан Фидан.

Той обясни, че в плана става дума за основни точки, но има много детайли по отношение на това как ще бъде приведени в действие и споровете през последните дни са именно около тях. Ако днес бъде постигнато съгласие, ще бъде осъществена първата стъпка от плана.

Хакан Фидан посочи като точки, които трябва да бъдат обсъдени, съставянето на местно правителство на Палестина, разполагането на местни полицейски сили и международни сили, които да следят за стабилността, разоръжаването. Той подчерта, че утре във Франция ще има още една важа среща по темата на ниво външни министри и очаква ползотворни резултати от нея.