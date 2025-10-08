ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Льокорню предположи, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Себастиан Льокорню СНИМКА: Ройтерс

Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню предположи тази вечер, че до 48 часа президентът Еманюел Макрон ще номинира негов наследник на поста, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Перспективата за свикване на предсрочни парламентарни избори се отдалечава, каза Льокорню пред телевизия "Франс 2".

Този негов коментар е в унисон с изявлението му от тази сутрин, когато той вече заяви, че вероятността френският парламент да бъде разпуснат вече изглежда по-далечна след разговорите му с политическите партии.

"Казах на президента на Републиката, че перспективите за разпускане (на парламента) намаляват и че смятам, че ситуацията позволява на президента да назначи премиер през следващите 48 часа", обобщи Льокорню пред "Франс 2".

