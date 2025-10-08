ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правят 360-градусова сцена за концерта на Графа

Сиярто за Туск: Унгария не желае Европа, в която премиерите защитават терористи

Петер Сиярто КАДЪР: Туитър/@DoctorGerhard

Унгарският външен министър Петер Сиярто разкритикува полския премиер Доналд Туск за неотдавнашното му изявление относно газопровода „Северен поток“ 2, като каза, че то представлява защита на тероризма, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Унгария не желае Европа, „в която премиерите защитават терористи“, реагира Сиярто на думите на Туск, че проблемът със „Северен поток“ 2 не е, че е бил взривен, а по-скоро че е бил построен.

Туск направи този коментар на съвместна пресконференция с литовския премиер Инга Ругиниене, на която той спомена също така случая на Володимир З. - украински гражданин, задържан в Полша по подозрение, че е участвал в подготовката на експлозиите на газопровода. Полският премиер заяви, че не е в интерес на Полша да екстрадира този човек в друга държава.

Заподозреният, издирван с европейска заповед за арест, издадена от германски съд, беше задържан на 30 септември и остава в ареста във Варшава. Експлозиите в „Северен поток“ на 26 септември 2022 г. прекъснаха преноса на газ по три от четирите газопровода, свързващи Русия и Германия, пише БТА.

