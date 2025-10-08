ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правят 360-градусова сцена за концерта на Графа

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21460862 www.24chasa.bg

Венецуела започва военни учения в отговор на маневри на САЩ в Карибско море

1516
Президентът на Венецуела Николас Мадуро Снимка: Архив "24 часа"

Венецуела обяви днес, че започва военни учения в два крайбрежни района, по-конкретно около международното летище Маикетия, обслужващо столицата Каракас, в отговор на военните маневри на САЩ в Карибско море, предаде Франс прес.

Преди повече от месец Вашингтон разположи осем военни кораба и една атомна подводница в южната част на Карибско море, край бреговете на Венецуела, официално в рамките на операция срещу наркотрафика. Към днешна дата администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е нанесла удари по най-малко четири плавателни съда на предполагаеми наркотрафиканти, като резултатът е най-малко 21 загинали. 

Венецуелският президент Николас Мадуро осъди "въоръжената агресия" на САЩ, като обвини Вашингтон, че използва трафика на наркотици като претекст "за налагане на промяна на режима" и за да се сдобие с едни от най-големите петролни запаси в света, пише БТА. 

"Учението "Независимост 200" започна с пълна активация на всички планове за отбрана и настъпление в зоната за интегрална отбрана Ла Гуайра", където се намират пристанището и летището на Каракас, "и в зоната за интегрална отбрана Карабобо", крайбрежна област на запад от Каракас, заявява президентът на аудиозапис в "Телеграм". Според правителството планът включва разполагането на войници, дронове и националната милиция.

Президентът Мадуро се готви и да издаде указ, който ще му даде специални правомощия и ще позволи "временното ограничаване" на някои конституционни права, според хора от неговото обкръжение.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)