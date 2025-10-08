Венецуела започва военни учения в отговор на маневри на САЩ в Карибско море

Венецуела обяви днес, че започва военни учения в два крайбрежни района, по-конкретно около международното летище Маикетия, обслужващо столицата Каракас, в отговор на военните маневри на САЩ в Карибско море, предаде Франс прес.

Преди повече от месец Вашингтон разположи осем военни кораба и една атомна подводница в южната част на Карибско море, край бреговете на Венецуела, официално в рамките на операция срещу наркотрафика. Към днешна дата администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е нанесла удари по най-малко четири плавателни съда на предполагаеми наркотрафиканти, като резултатът е най-малко 21 загинали.

Венецуелският президент Николас Мадуро осъди "въоръжената агресия" на САЩ, като обвини Вашингтон, че използва трафика на наркотици като претекст "за налагане на промяна на режима" и за да се сдобие с едни от най-големите петролни запаси в света, пише БТА.

"Учението "Независимост 200" започна с пълна активация на всички планове за отбрана и настъпление в зоната за интегрална отбрана Ла Гуайра", където се намират пристанището и летището на Каракас, "и в зоната за интегрална отбрана Карабобо", крайбрежна област на запад от Каракас, заявява президентът на аудиозапис в "Телеграм". Според правителството планът включва разполагането на войници, дронове и националната милиция.

Президентът Мадуро се готви и да издаде указ, който ще му даде специални правомощия и ще позволи "временното ограничаване" на някои конституционни права, според хора от неговото обкръжение.