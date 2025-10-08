„Форчън" разкрива план на Тръмп проф. Стив Ханке да спасява аржентинското песо

Администрацията на Доналд Тръмп обмисля кампания за спасяване на аржентинската икономика и нейния президент Хавиер Милей. Сигналът, че екипът на Тръмп е изключително сериозен по отношение на този ход: той е ангажирал известния международен „Money Doctor", за да обясни модела, по който втората по големина икономика в Южна Америка ще премине към долара, съобщава „Форчън".

В статията се уточнява, че Валутният „MD" е Стив Х. Ханке, професор по приложна икономика в университета „Джонс Хопкинс", който у нас е известен като Баща на валутния борд. Проф. Стив Ханке

Във „Форчън" се посочва още, че „Ханке е водещият световен авторитет по доларизация и други решения, обвързващи развиващите се икономики с долара".

„Статус, който той е постигнал, както чрез обширните си академични статии по темата, така и чрез практическото им приложение като съветник на различни правителства, които ефективно са отложили вътрешни парични политики, за да презаредят икономиките си и да излекуват бурната инфлация", пише още там.

Според изданието през последните два месеца администрацията на Тръмп тихомълком използва експертния опит на проф. Ханке в поредица от срещи на високо ниво. Цитиран е и проф. Стив Ханке, който отбелязва, че интересът към плана за замяна на разклатеното песо с долара се е засилил през последните седмици, тъй като политическите успехи на Милей отслабват.

От друга страна прогресът на аржентинския президент е важен за Тръмп, тъй като Милей е единственият, склонен да противостои на китайската инвазия в Южна Америка. Хавиер Милей СНИМКА: ИНСТАГРАМ

„Тръмп вероятно търси как да измъкне приятеля си Милей от затруднено положение – коментира проф. Ханке. - Ето защо администрацията търси начини, които биха помогнали на Милей да изпълни основното си предизборно обещание - обещанието да доларизира Аржентина."

Предисторията е, че още на 13 август екипът на Тръмп кани проф. Ханке в сградата на офиса на президента Айзенхауер, точно до Белия дом. Идеята е там ученият да обясни пред администрацията същността на доларизацията и други политики, „които биха обвързали валутите на чужди държави с долара". Изданието посочва, че професорът брифира специалистите в качеството си на „водещ световен авторитет по двата режима – доларизацията и нейния близък братовчед - „валутните бордове". Причината според изданието да се обърнат към икономиста е, че той „притежава повече практически опит в областта от всеки друг експерт, консултирайки страни в Латинска Америка, Европа, Африка и Азия относно стратегии за свързване на техните валути с долара." Уточнено е, че още през 1991 г. е помогнал в Аржентина да се въведе валутен борд, а след това е помогнал „за проектирането и налагането на тази конструкция в Естония (1992 г.), Литва (1994 г.), България (1997 г.) и Босна и Херцеговина (1997 г.), а по-късно развива доларизацията в Черна гора (1999 г.) и Еквадор (2000 г.)".

На срещата в офиса на Айзенхауер с проф. Ханке присъствали около 15 високопоставени икономисти и експерти от Съвета на икономическите съветници, Националния икономически съвет и Съвета за национална сигурност.

„Участниците бяха високопрофесионални и добре подготвени, а аз отговорих на всичките им технически въпроси относно историята на доларизацията, моя опит в областта и как тя работи", обяснява пред изданието проф. Ханке.