Джийн Симънс от KISS пострада тежко при катастрофа

Рок легендата Джийн Симънс от групата KISS е бил откаран в болница след автомобилна катастрофа в Малибу. Музикантът вече се възстановява у дома.

Според местни медии, той е блъснал паркирана кола на крайбрежния булевард „Пасифик" във вторник. По първоначални данни Симънс е загубил съзнание зад волана на своя Lincoln Navigator.

По-късно музикантът увери феновете си, че се чувства добре въпреки нараняванията. От местната полиция потвърдиха, че той е съобщил на служителите на реда, че е припаднал непосредствено преди сблъсъка.

Съпругата му Шанън Туийд разказа, че Симънс вече се възстановява у дома, като уточни, че по време на инцидента колата му се е завъртяла и е преминала през няколко платна, пише bTV.

Туийд добави, че наскоро лекарят на Симънс е променил лекарствата му и че сега той трябва да пие повече вода – нещо, което самият музикант не обича особено.