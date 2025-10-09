Спират войната в Газа. Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първа фаза от мирно споразумение

Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.

"С голяма гордост обявявам, че Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от нашия мирен план", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", добави американският лидер.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи в социалната мрежа "Екс", че в четвъртък ще свика заседание на правителството, за да бъде одобрено споразумението за прекратяване на огъня в Газа. "Велик ден за Израел", написа Нетаняху. "С Божията помощ ще върнем всички (заложници) у дома“, добави той.

"Това е дипломатически успех и национална и морална победа за държавата Израел", заяви по-късно Нетаняху в друга публикация в "Екс". "От самото начало бях ясен: няма да си отдъхнем, докато всички наши заложници не се върнат и не бъдат постигнати всичките ни цели", продължи израелският лидер. "Чрез непоколебима решителност, мощни военни действия и големите усилия на нашия велик приятел и съюзник президент Тръмп, ние достигнахме този критичен поврат", подчерта Нетаняху.

Групировката "Хамас" потвърди, че е подписала споразумението за прекратяване на огъня, като отбеляза, че договореностите включват изтегляне на израелската армия от палестинската територия и размяна на заложници срещу затворници.

"Ние високо ценим усилията на нашите братя посредници от Катар, Египет и Турция. Ние също така ценим усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се стреми да сложи окончателен край на войната и да постигне пълно изтегляне на окупационните сили от ивицата Газа", пише в изявлението на "Хамас". Палестинската групировка също така призова Тръмп и държавите, които са гаранти на мирното споразумение, да следят за пълното изпълняване на условията от страна на Израел.

По-рано американският президент заяви, че споразумението е почти готово и че в събота може да посети Египет, където се водят мирните преговори.

"Всички страни ще срещнат справедливо отношение", отбеляза Тръмп в публикацията си в "Трут соушъл". "Това е ВЕЛИК ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички съседни държави и Съединените американски щати, и ние благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да се случи това историческо и безпрецедентно събитие", добави той.

Успешното сключване цялостно споразумение между Израел и "Хамас" би било най-голямото постижение във външната политика на Тръмп, който встъпи в длъжност през януари с обещанието бързо да сложи край на войните в Газа и Украйна, отбелязва Ройтерс. Президентът републиканец обаче се сблъска с препятствия и трудности, които явно не беше предвидил.

Висши представители от САЩ, Катар и Турция се присъединиха към преговорите, които започнаха в понеделник в египетския курорт Шарм ел Шейх. Това очевидно даде тласък на консултациите, пише още Ройтерс.

Тръмп изпрати в Египет своя зет Джаред Кушнер и специалния си пратеник Стив Уиткоф, а Израел е представляван от израелския министър по стратегическите въпроси Рон Дермер.

Въпреки надеждите за прекратяване на войната, все още не са уточнени важни детайли, включително времевата рамка, следвоенното управление на ивицата Газа и съдбата на палестинската въоръжена групировка "Хамас".

По данни на палестинските власти от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г. са убити над 67 000 души и голяма част от палестинската територия е разрушена.

Войната започна, след като ислямисти, предвождани от "Хамас", атакуваха Израел, убиха 1200 души и взеха 251 заложници. Смята се, че 20 от оставащите в Газа 48 заложници все още са живи.