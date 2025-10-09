Не можаха да ограничат Тръмп да използва военна сила срещу наркотрафиканти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Републиканците в Сената на САЩ отхвърлиха резолюция, която щеше да ограничи правомощията на президента Доналд Тръмп да използва смъртоносна военна сила срещу наркотрафиканти в Карибско море, предаде в. "Вашингтон пост", цитиран от БТА.

Резолюцията бе отхвърлена с 51 срещу 48 гласа. Двама републиканци – сенаторите Ранд Пол и Лиза Мърковски, подкрепиха текста, а демократът Джон Фетърман гласува "против".

Това беше първото гласуване в Конгреса във връзка с военната кампания на Тръмп в Карибско море. Белият дом заяви, че от началото на операциите са унищожени четири плавателни съда и са убити най-малко 21 души, като по този начин са били предотвратени доставки на дрога до САЩ.

Американските атаки изостриха напрежението в региона и в понеделник Вашингтон прекрати дипломатическите си контакти с Венецуела, а на следващия ден венецуелската армия започна учения в крайбрежните щати Ла Гуайра и Карабобо.

Президентът на Колумбия Густаво Петро в сряда заяви, че четвъртата атака на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море е била насочена срещу колумбийски кораб. "Агресията е насочена срещу цяла Латинска Америка и Карибите", написа Петро в социалната мрежа "Екс".

Внесената от демократите резолюция изискваше от президента да поиска разрешение от Конгреса, преди да предприеме по-нататъшни военни удари срещу наркокартелите.

Правителството на Тръмп казва, че въоръжените наркотрафиканти застрашават САЩ по начин, който дава основание за използването на военна сила.