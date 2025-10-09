ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осъдиха на 6 г. затвор бивш служител на US армията...

Макрон потвърди, че ще номинира нов премиер до 48 часа

Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще номинира нов премиер в рамките на следващите 48 часа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на изявление на Елисейския дворец.

Макрон благодари на премиера в оставка Себастиан Льокорню за работата му през последните две денонощия. Президентът призна заключенията на премиера в оставка, че болшинството от депутатите са против разпускането на парламента, че има платформа за стабилност и че е възможно държавният бюджет да бъде приет до края на декември, пише още в изявлението на Елисейския дворец.

По-рано тази вечер Льокорню изказа предположението, че до 48 часа Макрон ще номинира негов наследник на поста.

Льокорню беше назначен за премиер на 9 септември и подаде оставка този понеделник, броени часове след като обяви състава на новия кабинет. 

