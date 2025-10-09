ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия с най-много милиардери в Европа - 177, у ...

6 г. затвор за бивш US служител във военна база, пуснал документи в чат за запознанства

1380
Дейвид Франклин Слейтър пуснал поверителна информация за руското нашествие в Украйна в чат за запознанства и затова получи 70 месеца затвор и глоба от 25 000 долара. СНИМКА: Pixabay

Бивш цивилен служител на американска военна база беше осъден на близо шест години затвор за разкриване през 2022 г. на поверителна информация за руското нашествие в Украйна на чуждестранен сайт за запознанства, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

64-годишният Дейвид Франклин Слейтър, бивш подполковник от армията, се призна за виновен през юли. Федерален съд в Небраска му наложи присъда от 70 месеца затвор и глоба от 25 000 долара.

Този цивилен служител на военновъздушните сили, назначен в базата Офът в Небраска, седалище на командването на стратегическите ядрени оръжия, беше арестуван през 2024 г.

Той е обвинен, че между февруари и април 2022 г. е предал класифицирана информация "чрез чат на чуждестранен сайт за запознанства на своята съучастничка, която твърдеше, че е жена, живееща в Украйна". Документите са засягали "военни цели и военни възможности на Русия, свързани с нашествието в Украйна".

Според досието тя го наричала в съобщенията си "тайният си любовник информатор", отбелязва АФП.

Дейвид Франклин Слейтър пуснал поверителна информация за руското нашествие в Украйна в чат за запознанства и затова получи 70 месеца затвор и глоба от 25 000 долара. СНИМКА: Pixabay

