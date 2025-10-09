ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гутериш приветства споразумението за първата фаза от плана на САЩ за мир в Газа

Ръководителят на ООН Антониу Гутериш Снимка: Eкс/@antonioguterres

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп споразумение между Израел и "Хамас" за първата фаза от американския план за мир в Газа, предаде Франс прес.

Гутериш призова всички заинтересовани страни да "спазват изцяло условията" на мирното споразумение.

"Всички заложници трябва да бъдат освободени по достоен начин. Нужно е да се постигне споразумение за постоянно прекратяване на огъня. Боевете трябва да спрат веднъж завинаги (...). Страданията трябва да приключат", заяви генералният секретар на ООН.  

Гутериш увери, че световната организация е готова да увеличи хуманитарната помощ и да вземе участие във възстановяването на опустошената палестинска територия.

"Призовавам всички заинтересовани страни да се възползват от тази важна възможност, за да установят надежден политически път към прекратяване на окупацията, признаване на правото на самоопределение на палестинския народ и постигане на решение за две държави, което да позволи на израелците и палестинците да живеят в мир и сигурност. Залогът никога не е бил по-голям", заключи Гутериш, цитиран от БТА.

Ръководителят на ООН Антониу Гутериш Снимка: Eкс/@antonioguterres

