Доклад на Тайван предупреждава за засилени заплахи от Китай

Китай все по-често предприема военни действия около Тайван и разработва ново оборудване, за да усъвършенства нападателните си възможности. Това се казва в публикуван днес доклад на тайванското министерство на отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Китай води "хибридна война", за да отслаби доверието на хората в тайванското правителство и обществената подкрепа за разходите за отбрана, пише в текста. Тайванското отбранително ведомство също така посочва, че Китай използва инструменти с изкуствен интелект, за да открие слабите места в критичната инфраструктура на острова.