18 години затвор за обвинените в опит за убийство ...

Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси Турция

1828
снимка: emsc

Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси тази нощ Турция, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Земетресението е било на дълбочина 10 км. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

снимка: emsc

