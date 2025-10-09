Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси тази нощ Турция, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс и БТА.

Земетресението е било на дълбочина 10 км.