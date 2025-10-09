Израелският президент Херцог: Доналд Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

Израелският президент Ицхак Херцог похвали американския си колега Доналд Тръмп за ролята му в уреждането на споразумението между Израел и палестинската групировка "Хамас" за прекратяване на войната в Газа. По думите на израелския държавен глава Тръмп заслужава Нобелова награда за мир за приноса си, предаде ДПА.

"Няма съмнение, че той заслужава Нобел за мир", написа Херцог в социалната мрежа "Екс" и определи споразумението като "възможност за излекуване на раните и даващо нов хоризонт на надежда за региона", съобщи БТА.

Снощи Тръмп обяви, че непреките преговори в Египет са довели до пробив. Според първата фаза от мирния план на САЩ всички заложници в Газа ще бъдат освободени, а израелските сили ще се изтеглят на предварително договорени позиции. "Хамас" потвърди участието си в споразумението.

В реч пред Общото събрание на ООН Тръмп наскоро каза, че откакто е встъпил в длъжност за втория си мандат, вече има на сметката си няколко прекратени войни и затова следва да получи подобаващо признание във вид на Нобелова награда за мир. Очаква се Нобеловият комитет да обяви тазгодишния лауреат на отличието утре.