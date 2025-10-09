18 години затвор за обвинените в опит за убийство на аржентински президент

Двамата извършители на неуспешен атентат срещу аржентинската експрезидентка Кристина Кирхнер получиха присъди от 10 и 8 години затвор, съобщава Нова тв.

Тя е 52-рият президент на Аржентина - между 2007 и 2015 г. Впоследствие става и 37-ият вицепрезидент на страната - в периода 2019 – 2023 г.

38-годишният Фернандо Сабаг Монтиел, който заявява, че е действал сам и мотивиран от омразата си към експрезидентката, получи присъда от 10 години затвор за особено тежък опит за убийство. Към това ще се добавят четири години затвор по предходна присъда, за притежание и разпространение на детска порнография. Прокуратурата беше поискала наказание от 15 години.

Бившата му приятелка, 26-годишната Бренда Улиарте, също беше обвиняема по делото. Тя получи 8 години затвор за помагачество, вместо поисканите 14.

Третият обвиняем, техният приятел Николас Габриел Каризо, който беше освободен по време на процеса след близо 3 години в ареста, остана на свобода.

Атентатът срещу тогавашната вицепрезидентка шокира Аржентина. На следващия ден бяха организирани шествия в подкрепа на Кирхнер, в които участваха десетки хиляди хора.

На 1 септември 2022 г. вечерта Сабаг Монтиел се смесва с малка група почитатели на Кристина Киршнер, дошли да я поздравят пред блока ѝ, и насочва пистолет калибър 32 на по-малко от метър от главата ѝ. Въпреки че извършителят натиска спусъка на заредения пистолет, по чудо изстрелът не се произвежда. Нападателят беше незабавно обезвреден от свидетели.

В последното си малко объркано изявление преди присъдата обвиняемият потвърди, че е действал "без да бъде финансиран" от никого. От началото на процеса основният обвиняем мотивира действието си с омразата си към Киршнер, която нарича "корумпирана, която краде и вреди на обществото". Но той винаги е настоявал, че е действал сам, "за доброто на обществото", с почти "етична" цел, без да цели "полза на някой политически сектор". Самоопределя се като "аполитичен".

При представянето на доказателствата по делото през август 2024 г. Кристина Киршнер изрази съжаление, че са съдени само "материалните извършители" на атентата, а "идеолозите и финансистите" не са изложени на ударите на закона. Тя многократно намекна за частно финансиране, според нея свързано с десницата и близко до нейния приемник Маурисио Макри. Но следствието не откри "обективни елементи", които да сочат към политическа следа.