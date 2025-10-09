Десетки хиляди на протест в Истанбул за 200 дни в затвора на Екрем Имамоглу

Десетки хиляди души в района Шишли в центъра на Истанбул участваха снощи в поредния протестен митинг на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). Той се проведе по повод навършването на 200 дни от изпращането на Екрем Имамоглу в затвора Силиври, информира турският вестник “Джумхурийет”, цитиран от БТА.

Митингът на площада пред търговския център "Джевахир" бе 60-ият поред, който опозиционната НРП провежда от 19 март в различни райони на Истанбул в подкрепа на арестувания и отстранен от поста кмет на Истанбул Екрем Имамоглу и другите кметове под наслова “Народът отстоява волята си".

Преди началото на митинга властите спряха движението на метрото в района, а полицията постави заграждения около площада, където той се проведе.

Въпреки предприетите ограничителни мерки и дъжда десетки хиляди хора се стекоха със знамена и плакати с искания за освобождаване на Имамоглу и другите задържани кметове, между които е и кметът на Шишли Ресул Емрах Шахан. Протестно шествие се проведе се и по централния булевард на Шишли.

На митинга бе прочетено обръщение от Имамоглу, в което той посочва, че "ще променим тази система, която беше проектирана от един човек".

В речта си пред митинга лидерът на НРП Йозгюр Йозел повтори призива си за освобождаването на Имамоглу и провеждането на предсрочни избори, подчертавайки,че въпреки изминалите 200 дни от арестуването на Екрем Имамоглу все още не е предявен обвинителен акт срещу него.

"Изминаха точно 200 дни от преврата срещу волята на народа. Нашата нация се възпротиви на преврата с всички сили и продължава да се съпротивлява.Ние сме в разгара на несправедливостта и неправдата. От онзи ден досега се съпротивляваме заедно с хората на площадите. Съвестта, надеждата и куражът на хората ще надделеят. Ние ще победим. Турция ще победи!", заяви Йозел, цитиран от вестник "Биргюн".

Кметът на Истанбул от опозиционната НРП беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а на 23 март беше поставен в предварителен арест и временно отстранен от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите, които опозицията окачествява като "преврат срещу волята на народа", предизвикаха вълна от протести, най-мащабните в Турция от 2013 г.

Екрем Имамоглу е разследван по обвинения за създаване и ръководене на престъпна организация, корупция, нередности при търгове и нарушения на неприкосновеността на личните данни. Смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, той отхвърля всички твърдения срещу него като политически мотивирани.