Конституционният съд на Косово задължи депутатите да конституират парламента до 12 дни

Конституционният съд на Косово публикува вчера решение, с което задължава депутатите да конституират косовския парламент в рамките на 12 дни, съобщи косовският вестник "Коха диторе", цитиран от БТА.

Решението беше обявено, но не и публикувано официално, на 30 септември, когато изтече временна мярка на Съда, която забраняваше на депутатите да предприемат действия във връзка с конституирането на парламента или формирането на правителство след парламентарните избори в страната на 9 февруари.

Косово изпадна в дълбока политическа криза след 9 февруари. След вота нито една от партиите не получи мнозинство от 61 гласа в 120-местния парламент, заради което никой от представените кандидати за председател на парламента не събра достатъчна подкрепа и работата на институцията блокира. Почти седем месеца след изборите и след 57 неуспешни опита за конституирането на парламента на 26 август за негов председател беше избран Димал Баша от управляващото Движение "Самоопределение".

В същия ден страната избра и четирима заместник-председатели на парламента, но впоследствие работата на парламента отново беше спряна заради липсата на избран пети заместник-председател, който по конституция трябва да е от сръбската общност в Косово. Депутатите от албанското мнозинство отхвърлиха кандидата от най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа", което доведе до обжалване пред Конституционния съд, който замрази по-нататъшни решения на парламента до 30 септември.

На 30 септември, когато временната мярка изтече, Конституционният съд излезе с решение, че конституирането на парламента не е приключило, тъй като все още не е избран заместник-председател от сръбската общност. В решението на Съда се посочва, че парламентът трябва да бъде конституиран в рамките на 12 дни, считано от деня на публикуване на съдебното решение, т.е. 8 октомври.

В решението на Конституционния съд не се посочва какви са последствията, ако парламентът не бъде конституиран, отбелязва "Коха диторе".