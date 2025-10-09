Пациент изпадна с носилката от линейка в Александруполис

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сериозен инцидент стана в Александруполис по време на прехвърлянето на пациентка от Университетската многопрофилна болница до дома ѝ в сряда сутринта, 8 октомври.

Mо време на пътуването вратата на линейката внезапно се е отворила rносилката, на която е лежала пациентката, изпаднала.

Възрастната жена, която е била в състояние на афазия и е имала сериозни здравословни проблеми, не е пострадала, тъй като инцидентът е станал в момента, в който превозното средство е потегляло от светофар и скоростта е била малка.

Линейката е била на частна транспортна компания, която има договор с болницата за транспортиране на пациенти. Жената е трябвало да бъде върната у дома хоспитализация - това е част от редовните трансфери, които компанията покрива за тежко болни пациенти.

От Университетската болница в Александруполис съобщиха, че договорът с компанията е прекратен незабавно.

Разследването е фокусирано върху условията за транспорт и безопасност на линейката, проверява се и дали са спазени протоколите от персонала на компанията-изпълнител.

Информацията досега показва, че механизмът за затваряне на вратата може да е претърпял техническа повреда, но не е изключена и човешка грешка.