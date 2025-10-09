Хърватия изтегли от пазара 15 тона червени чушки заради опасен пестицид

Хърватските власти изтеглиха от продажба 15 тона червени чушки, внесени от Република Северна Македония, след като в тях бяха открити завишени количества от силно токсичния пестицид метомил, съобщи Радио Свободна Европа, цитирано от БТА. Случаят бе оповестен от Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), според която допустимото ниво е 0,01 мг/кг, а във взетите проби са измерени 0,049 мг/кг.

Това е четвърти подобен инцидент със зеленчуци от Северна Македония на хърватския пазар от началото на годината, припомня РСЕ. Две пратки бяха задържани през август, а друга – през януари. Във всички случаи, с изключение на една пратка със зеле, става дума за червени чушки.

Според проф. Велимир Стойковски от Ветеринарномедицинския факултет в Скопие метомилът е инсектицид с висока остра и хронична токсичност, който бързо се абсорбира през кожата, чрез вдишване и при поглъщане. Излагането на веществото може да предизвика гадене, замаяност, объркване, а в по-тежки случаи – дихателна парализа или смърт. Пестицидът засяга ключовия ензим холинестераза, отговорен за предаването на нервни импулси, което може да има дълготрайни последици за човешкия организъм. Веществото е опасно и за добитък, домашни и диви животни, както и за околната среда поради високата си разтворимост във вода.

Законодателството в Северна Македония забранява вноса и употребата на продукти, съдържащи метомил, посочва РСЕ. Държавният инспекторат по земеделието на страната обяви, че при установяване на нарушения ще бъдат наложени санкции. Засега не е ясно как пестицидът се е озовал в зеленчуците и как те са преминали хърватската граница, като е известно, че след контрола на граничния пункт при влизане в Хърватия, пратката не е била спряна и е била допусната да влезе в страната.

Инспекторите уточняват, че износителят на чушките не е производител, а е изкупил продукцията от различни юридически лица и индивидуални земеделци. В изявление инспекторатът посочи, че фирмата износител е извършвала лабораторни тестове в акредитирани лаборатории у нас и в чужбина, без до момента да са отчетени подобни завишени количества от пестицида. Допълнителни проверки се извършват съвместно с Агенцията по храни и ветеринарна медицина.