ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата в Бургас подхваща строителството на ...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21463574 www.24chasa.bg

Палестинският президент приветства споразумението за Газа

992
Президентът на Палестина Махмуд Абас

Палестинският президент Махмуд Абас приветства споразумението за ивицата Газа, сключено между Израел и "Хамас" и заяви, че се надява то да доведе до създаването на палестинска държава, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Абас "приветства обявеното от американския президент Доналд Тръмп споразумение за прекратяване на войната в ивицата Газа" и "изрази надежда, че тези усилия са прелюдия към трайно политическо решение, което ще доведе до края на израелската окупация на Палестина и създаването на независима палестинска държава", се казва в изявление в социалните мрежи.

Йордания също приветства днес споразумението и механизмите за прилагането на първата му фаза, като подчерта, че то трябва да доведе до край на войната, изтегляне на израелските сили, доставка на хуманитарна помощ и размяна на палестински затворници за заложниците в Газа, отбелязва Ройтерс.

Президентът на Палестина Махмуд Абас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание