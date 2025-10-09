Почина Сюзън Кендал, дъщерята на американския актьор и режисьор Пол Нюман

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сюзън Кендал Нюман, дъщерята на американския актьор и режисьор Пол Нюман, е починала на 2 август от усложнения, свързани с хронични здравословни проблеми, съобщи семейството ѝ.

Номинираната за „Еми" продуцентка е най-известна с ролята си във филма „I Wanna Hold Your Hand" (1978) — почит към Бийтълс — където играе Джанис Голдман. В него Сюзън изиграва една от тийнейджърките, които се опитват да се промъкнат на първото участие на „Бийтълс" в шоуто на Ед Съливан през февруари 1964 г.

Тя има и по-малки роли във филма „Slap Shot" (1977) — хокейна комедия, в която участва и баща ѝ, — където се появява като фармацевт, както и в „A Wedding" (1978) на Робърт Олтман.

Сюзън е дъщеря на Пол Нюман и първата му съпруга Джаки Уит.

Баща ѝ, който освен актьор е бил и състезателен пилот, участва в редица хитови филми, включително „Буч Касиди и Сънданс Кид" и „Котка върху горещ ламаринен покрив". Пол Нюман почина през 2008 г. на 83-годишна възраст, пише "Дейли мейл".