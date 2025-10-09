Филипинското президентство отхвърли призивите на протестиращи за импийчмънт на президента Фердинанд Маркос-младши

Филипинското президентство отхвърли призивите на протестиращи за отстраняване на президента Фердинанд Маркос-младши, заявявайки, че държавният глава остава спокоен и съсредоточен върху основната си цел, която е подобряване на живота на филипинците, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), цитирана от БТА.

Пресаташето на президента Клер Кастро подчерта, че Маркос-младши отказва да се поддаде на безпочвени обвинения за намеса в бюджета, свързана със съмнителните проекти за предотвратяване на наводненията, като допълни, че подобно нещо няма да отклони правителството от посоката му на реформи и добро управление.

"Трудно е да се говори без доказателства. Лесно е да се обвинява, лесно е да се каже каквото и да било. Но без доказателства, подобни твърдения не заслужават доверие", заяви тя.

Коментарът ѝ дойде, след като депутатът Елпидио Барсага-младши обвини президента в "предателство към общественото доверие" и призова филипинците да го свалят от поста. Кастро обаче подчерта, че процедурите по импийчмънт са изцяло в правомощията на Конгреса. "Дали ще стигне до президента или не, това е отговорност и юрисдикция на Камарата на представителите", обясни тя.