Президентът на Казахстан подкрепи споразумението за мир в Газа

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев подкрепи постигнатото споразумение за прекратяването на огъня в ивицата Газа и освобождаването на заложниците в хода на непреки преговори в Египет, предава казахстанската новинарска агенция Казинформ, позовавайки се на помощник-говорителят на президентството в Астана Руслан Желдебай.

„Президентът отбеляза продуктивността на посредническата дейност на Египет, Катар и Турция, а също така особения принос на САЩ, начело с президента Доналд Тръмп, в преговорите по постигането на устойчив мир в Близкия изток", заяви Желдебай, цитиран от БТА.