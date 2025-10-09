Макрон и Санчес одобриха спирането на огъня в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон днес приветства споразумението за спиране на огъня и освобождаване на заложниците от Газа, като добави, че Париж ще продължи да провежда разговори с международните си партньори в търсене на политическо решение на войната, предаде Ройтерс.

"Това споразумение трябва да отбележи края на войната и началото на политическо решение, въз основа на двудържавно решение", написа Макрон в социалната мрежа "Екс", цитиран от БТА.

"Франция остава в готовност да допринесе за тази цел. Ние ще обсъдим това този следобед в Париж с нашите международни партньори", добави той.

Испанският премиер Педро Санчес също приветства споразумението и добави, че то трябва да отбележи началото на "справедлив и траен мир".

"Сега е време за диалог, за помощ за цивилното население и за поглед към бъдещето. С надежда. Но също и със справедливост и памет. Така че зверствата, на които станахме свидетели, никога да не се повтарят", написа Санчес в "Екс".