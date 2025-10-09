ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата в Бургас подхваща строителството на ...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21463677 www.24chasa.bg

Макрон и Санчес одобриха спирането на огъня в Газа

944
Президентът на Франция Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон днес приветства споразумението за спиране на огъня и освобождаване на заложниците от Газа, като добави, че Париж ще продължи да провежда разговори с международните си партньори в търсене на политическо решение на войната, предаде Ройтерс.

"Това споразумение трябва да отбележи края на войната и началото на политическо решение, въз основа на двудържавно решение", написа Макрон в социалната мрежа "Екс", цитиран от БТА.

"Франция остава в готовност да допринесе за тази цел. Ние ще обсъдим това този следобед в Париж с нашите международни партньори", добави той.

Испанският премиер Педро Санчес също приветства споразумението и добави, че то трябва да отбележи началото на "справедлив и траен мир".

"Сега е време за диалог, за помощ за цивилното население и за поглед към бъдещето. С надежда. Но също и със справедливост и памет. Така че зверствата, на които станахме свидетели, никога да не се повтарят", написа Санчес в "Екс".

Президентът на Франция Еманюел Макрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание