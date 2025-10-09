Ердоган е доволен от напредъка за примирие между "Хамас" и Израел

Турският президент Реджеп Ердоган заяви чрез профилите си в социалните мрежи, че изпитва огромно задоволство от резултатите за прекратяване на огъня между въоръжената палестинска групировка "Хамас" и Израел при преговорите в Шарм Ел Шейх, в които Турция също има своя принос и изказа специални благодарности към всички посредници.

„Най-напред бих искал да изразя искрената си благодарност към президента на САЩ (Доналд) Тръмп, който демонстрира необходимата политическа воля, за да насърчи израелското правителство да се съгласи на прекратяване на огъня, както и на братските Катар и Египет, които оказаха значителна подкрепа за постигането на споразумение", написа турският президент, предаде БТА.

Ердоган подчерта, че Турция ще следи отблизо прилагането на Споразумението за прекратяване на огъня точка по точка и ще продължи да допринася за осъществяването на този процес.

„По същия начин ще продължим нашата битка, докато не бъде създадена независима, суверенна и с териториална цялост Палестина въз основа на границите ѝ от 1967 г. и със столица Източен Йерусалим", подчерта Ердоган.

След постигането на съгласие между преговарящите в Шарм Ел Шейх турският президент поздрави палестинците за тяхната непоколебимост и позиция през последните две години.