Албанският премиер: Имаме една от най-добрите киберзащити в НАТО

Албанският премиер Еди Рама заяви, че страната му вече има една от най-добрите киберзащити в НАТО и че успява да отблъсне по една кибератака на всеки три минути, съобщи Евронюз Албания, цитирана от БТА.

Рама каза това днес в албанската столица Тирана, където се провежда третата Конференция по киберзащита на НАТО. На Конференцията участват делегации от 32-те страни членки на алианса.

По време на речта си премиерът на Албания припомни, че страната му е била обект на тежка кибератака от страна на Иран преди няколко години, която е била насочена срещу дигиталната инфраструктура на Албания.

Албания скъса дипломатически отношения с Иран през 2022 г. след кибератака, която временно затвори редица сайтове и дигитални услуги на албанската държавната администрация. Тогава албанският премиер обяви, че задълбочено разследване е дало неопровержимо доказателство, че една от кибератаките, които поразиха страната през 2022 г., е била дирижирана и спонсорирана от Иран.

Смята се, че кибератаката е била отмъщение за това, че Албания предоставя убежище на членове на иранската опозиционна група „Муджахидин-е Халк", по-известна с абревиатурата МЕК. Около 3000 нейни членове живеят в лагера „Ашраф 3" в град Манза, който се намира на 30 км западно от албанската столица Тирана.

Албанското правителство и международни технологични компании обвиниха иранското Министерство на външните работи за кибератаката, припомня Асошиейтед прес. Иранското външно министерство отрече да стои зад нея и посочи, че Иран е ставал жертва на кибератаки от муджахидините.

"Преживяхме това (кибератаката преди няколко години) и съм горд да ви кажа, че днес имаме едни от най-добрите стени за киберзащита сред страните от НАТО. (...) Днес сме изправени пред по една кибератака на всеки три минути, но успяваме да ги отблъснем. Миналата година проследихме общо 48 кибератаки, но те не нанесоха никакви значителни щети", каза днес Рама.